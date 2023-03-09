На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 9 марта 2023, 14:39 — REGNUM На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.
Утром 9 марта глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в нескольких областях страны повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представить Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки нанесли поражение 78-ми артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).