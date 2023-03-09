Киев, 9 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Утром 9 марта глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в нескольких областях страны повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представить Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).