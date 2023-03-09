Путин о махинациях с «Пушкинскими картами» и и туристическим кешбэком: «Везде жулики»

Москва, , 14:36 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о махинациях, которые выявлены при реализации проектов по внедрению «Пушкинской карты» и туристического кешбэка. Глава государства прокомментировал эту информацию словами «что ни сделаешь — везде жулики появляются».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Информацию о махинациях предоставил Владимиру Путину в ходе встречи 9 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он отметил, что мошенники появляются всегда там, где появляется бюджет. Вот и при внедрении «Пушкинских карт», которые давали возможность молодым посещать культурные мероприятия, театры, музеи, появились лица, которые смогли через подставных лиц похитить около 100 млн рублей.

«Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — рассказал Чиханчин.

По словам чиновника, суть преступной схемы состояла в составлении списков лиц, которые «якобы должны получить эти льготы», а по сути этих людей не было. Такие же факты мошенничества были установлены и с туристическим кешбэком. Как уточнил Путин, речь идет о мертвых душах.

«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — заметил президент.