Грозный, 9 марта, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В Чечне разработана новая модель дрона-камикадзе, который будет использован для нанесения точечных атак на живую силу противника. Её придумали чеченские умельцы, сообщил 9 марта глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Одной из последних разработок наших умельцев стал собственный дрон-камикадзе, позволяющий проводить точечные атаки на живую силу и технику противника», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

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Как отметил глава Чечни, новый дрон «неприхотлив в использовании», однако его тесты показывают высокую эффективность. Он выразил удовлетворение тем, что чеченские бойцы постоянно ищут возможности выполнить задачи, стоящие перед ВС РФ, как можно более высокими темпами и с хорошей результативностью. Он также пообещал наладить взаимодействие по обмену опытом с другими подразделениями.

«Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» МО РФ находятся в постоянном поиске наиболее эффективных методов в решении поставленных задач. Модернизация имеющихся сил и средств в этой работе занимает особое место. <…> Мне приятно, что наши бойцы постоянно совершенствуют свои навыки и буквально на коленке собирают подобного рода боевые аппараты», — написал Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чеченские беспилотники приводят в ужас боевиков ВСУ и наёмников, для которых они стали «сущим кошмаром» .