Чита, 9 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлён момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите, опубликовал 9 марта в соцсетях зампред правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как на верхних этажах пятиэтажного многоквартирного дома происходит взрыв. Хлопок был такой силы, что обломки разрушившейся части здания разлетелись в разные стороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите выросло до семи. По данным МЧС РФ, под завалами больше не осталось людей.