Тирасполь, 9 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Картина планируемого покушения на лидера Приднестровья Вадима Красносельского следователям более-менее ясна, заявил 9 марта приднестровский министр иностранных дел Виталий Игнатьев в эфире «России 24».

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев

Приднестровский дипломат рассказал, что следственные работы по установлению всех участников покушения идут активно, сложилась более-менее ясная картина преступления.

«В рамках нашего законодательства заведены уголовные дела по статьям «Терроризм», «Покушение на убийство», — сказал Игнатьев.

Напомним, на Красносельского планировалось покушение, которое удалось предотвратить, сообщили 9 марта в министерстве госбезопасности Приднестровья. Предположительно, теракт организован СБУ.

Добавим, что в подготовке к теракту подозревают уроженца Тирасполя, 12 лет назад переехавшего в Одессу и недавно вступившего в украинскую тероборону. Он прошёл подготовку в СБУ. Со своими сообщниками он, предположительно, пытался устроить в центре Тирасполя взрыв.