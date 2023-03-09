Москва, 9 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Российские пользователи 9 марта пожаловались на сбой в работе «Яндекс Поиска». Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Кроме того, пользователи испытывают проблемы с доступом к заказу такси через приложения сервисов Uber и «Яндекс Такси».

По состоянию на 14:00 мск было зарегистрировано почти 2,4 тыс. жалоб на сервис «Яндекс Такси».

«При заходе в приложение пишет «Ошибка на сервере». Невозможно заказать такси, нет даже возможности выбрать адрес», ― отмечают пользователи.

Также возникли с проблемы доступом к «Яндекс Лавке» и «Яндекс Еде».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в сервисах «Яндекса» произошёл сбой. Пользователи пожаловались, что не могут открыть страницы поиска, музыки, карт, «Кинопоиска» и других. Сбой затронул в том числе «Лавку», «Маркет» и «Такси», а также платформу «Дзен».

В конце февраля пользователи отметили сбои в работе сервиса «Яндекс Музыка».