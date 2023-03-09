Москва, , 14:26 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге 9 марта назвал «позорными» серию расследований западных СМИ о диверсиях на «Северных потоках».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

«Позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в ряде СМИ Запада версию о том, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» якобы был организован гражданами Украины.