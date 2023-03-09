Москва, 9 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге 9 марта назвал «позорными» серию расследований западных СМИ о диверсиях на «Северных потоках».

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которая в последние дни прозвучала, конечно же, не останется без внимания», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в ряде СМИ Запада версию о том, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» якобы был организован гражданами Украины.