Yonhap: КНДР пустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря

Пхеньян, , 14:19 — REGNUM В четверг состоялся запуск баллистической ракеты малой дальности с территории Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом 9 марта сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник уточняет, что пуск ракеты из района Нампхо в КНДР в сторону Желтого моря засекли примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск). О дальности, высоте и скорости полета баллистической ракеты не сообщается.

«Мы поддерживаем полную готовности в тесном сотрудничестве с США, усилив наблюдение и бдительности», — приводит Yonhap слова южнокорейских военных начальников.

Ранее Министерство иностранных дел КНДР выступило с заявлением, что разработка и последующее расширение ядерного арсенала страны является ответом на действия США, Японии и Южной Кореи.