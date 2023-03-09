Москва, 9 марта, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Обмен между Россией и Украиной пленными в сентябре 2022 года проходил при участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, и Эр-Рияд готов дальше содействовать диалогу России и Украины. Об этом заявил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен пленными

Он выступил после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Саудовский министр заявил, что Эр-Рияд всегда выступал за урегулирование кризиса на Украине.

«Мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения. Ранее мы уже выдвигали определённые инициативы, в том числе что касалось обмена пленными. Под личным надзором наследного принца проходила эта операция», — сказал Фархан Аль Сауд.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии передачу Эр-Рияду иностранных наёмников, воевавших в рядах ВСУ.