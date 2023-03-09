Минск, , 14:15 — REGNUM Белоруссия ведет планомерную работу по согласованию с государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вопроса своего вступления. Об этом сообщил 9 марта глава МИД РБ Сергей Алейник.

Сергей Алейник Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По его словам, процесс вступления идет в ускоренном формате. Такой позиции придерживаются власти Белоруссии. После утверждения заявки на членство Белоруссии в ШОС проведено несколько этапов консультаций, в том числе с секретариатом организации. В январе 2023 года подписан протокол о вступлении, подготовлен меморандум, отметил Алейник.

«Эта заявка была в ускоренном порядке, в течение двух с половиной месяцев, рассмотрена и на политическом уровне утверждена на саммите глав государств ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде. После этого мы активно включились в процесс юридического оформления нашего полноправного членства. Было проведено множество раундов консультаций с государствами — членами ШОС, секретариатом организации», — цитирует дипломата агентство Белта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 марта 2023 года подтвердил желание страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества до саммита 2023 года в Индии.