Чита, 9 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Антипиха в Чите пострадали 11 человек. об этом 9 марта заявил директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.

Евгений Епанчинцев/ТАСС Взрыв дома в Чите

В их числе четверо детей, один из которых находится в тяжёлом состоянии, трое других ― в удовлетворительном.

«Также медпомощь оказывается семерым взрослым, из них одна женщина в тяжёлом состоянии, двое ― средней степени тяжести, остальные ― удовлетворительные», ― уточнил Долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл 9 марта в жилом многоэтажном доме в Чите. В результате ЧП обрушились два этажа. Из-под завалов были спасены 13 человек, из них трое детей.

В настоящее время власти Забайкалья развернули пункты временного размещения для жильцов повреждённого при взрыве газа дома. Людей поселят в пункты, организованные на спортивной базе «Берёзка» и в школе № 14. Об этом сообщили 9 марта в правительстве Забайкальского края.