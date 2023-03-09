Пушилин заявил, что у ВСУ нет сил наступать
Донецк, 9 марта 2023, 14:08 — REGNUM Серьёзного контрнаступления со стороны ВСУ в Донбассе не предвидится, заявил 9 марта врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
По его данным, нет сведений о том, чтобы у ВСУ были серьёзные силы, способные «переломить ситуацию или перехватить инициативу».
На стороне России сейчас находится инициатива в СВО — у российских подразделений и Минобороны РФ, сказал Пушилин, добавив:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе ВСУ теряют позиции в Артёмовске. К тому же в этом пункте ВСУ использует для противостояния российскому наступлению малопригодные для этого силы.