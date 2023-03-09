Сергей Лавров уличил генсека ООН Гутерриша в отсутствии нейтральной позиции по ситуации на Украине

Москва, , 14:06 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятости касательно ситуации на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Мне очень жаль, что генеральный секретарь ООН, однозначно, по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями, хотя, конечно же, по уставу ООН… он должен занимать нейтральную позицию», — сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции 9 марта.

Накануне Гутерриш пообещал сделать всё необходимое для обеспечения российского экспорта в рамках «зерновой сделки». Португальский политик напомнил, что на следующей неделе в Женеве пройдет переговоры с российской делегацией.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что российская сторона готова к продлению «зерновой сделки» только в том случае, если будут учтены все интересы России.