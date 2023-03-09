Москва, 9 марта, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Киев заблокировал договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС, сообщил в ходе пресс-конференции 9 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Глава МИД России подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Киев увязал вопрос продления «зерновой сделки» с необходимостью демилитаризации ЗАЭС.

«Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом», — сказал Лавров.

Кроме того, Лавров уточнил, что гендиректор МАГАТЭ несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности, и Россия активно сотрудничает с гендиректором МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре.