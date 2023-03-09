Париж, , 14:01 — REGNUM В Париже пройдёт встреча премьера Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе англо-французского саммита страны «зароют топор войны», чтобы показать России единство Запада. Об этом 9 марта сообщает Politico.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание сообщает, что основной упор на встрече будет направлен на обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.

«На европейской территории идёт война. Париж и Лондон сталкиваются с общей угрозой, что является испытанием для Франции и Великобритании, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом», — цитирует американское издание представителя Елисейского дворца.

В свою очередь, аналитик Чарльз Грант считает, что СВО послужила толчком для Сунака и Макрона к налаживанию двусторонних отношений между Великобританией и Францией, которые осложнились после Brexit.

Напомним, выход Великобритании из состава ЕС произошёл в ночь на 1 февраля 2020 года. В начале 2021 года Эммануэль Макрон призвал власти Великобритании определиться с внешнеполитическим курсом страны после выхода из Евросоюза. Он также подчеркнул, что выступает за «хорошие и мирные отношения с Великобританией».