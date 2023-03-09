Нижневартовск, Югра, 9 марта, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина, который утром 9 марта в Нижневартовске взял в заложники собственного малолетнего сына, оказался серьёзно болен. Об этом 9 марта сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Нижневартовский стрелок серьёзно болен. Неделю назад ему диагностировали фиброз лёгких — мужчина уволился с работы и ушёл в запой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие проблемы со здоровьем возникли у мужчины после того, как он перенёс коронавирусную инфекцию. При этом уточняется, что, по мнению медиков, он может прожить с таким диагнозом «около трёх лет».

Также указывается, что после употребления алкогольных напитков и транквилизаторов в течение недели у мужчины произошёл нервный срыв и он схватился за имеющееся у него охотничье оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, который насильно удерживал собственного сына в квартире и стрелял по полицейским, попал под уголовную ответственность.