Глава МИД Саудовской Аравии высказался за мирное решение по Украине
Москва, 9 марта 2023, 13:54 — REGNUM Работу, способствующую урегулированию ситуации на Украине, намерена продолжать Саудовская Аравия, заявил 9 марта саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Отметив, что Эр-Рияд всегда стремился «оказать поддержку в урегулировании» ситуации на Украине, ближневосточный гость сказал, что и сейчас страна готова «работать со всеми сторонами для поиска мирного решения».
Фейсал бен Фархан добавил, что Эр-Рияд выдвинул ряд инициатив, в том числе — по обмену пленными. Страна участвовала в контроле за процессом. Эр-Рияд выражает благодарность Москве и дальше намерен обсуждать возможности для облегчения «диалога между сторонами».
Напомним, накануне, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в Киевунамерен содействовать обмену России и Украины военнопленными, что намерен содействовать обмену России и Украины военнопленными.