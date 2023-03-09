Глава МИД Саудовской Аравии высказался за поиск мирного решения по Украине

Москва, , 13:54 — REGNUM Работу, способствующую урегулированию ситуации на Украине, намерена продолжать Саудовская Аравия, заявил 9 марта саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве © Виталий Белоусов/РИА Новости

Отметив, что Эр-Рияд всегда стремился «оказать поддержку в урегулировании» ситуации на Украине, ближневосточный гость сказал, что и сейчас страна готова «работать со всеми сторонами для поиска мирного решения».

Фейсал бен Фархан добавил, что Эр-Рияд выдвинул ряд инициатив, в том числе — по обмену пленными. Страна участвовала в контроле за процессом. Эр-Рияд выражает благодарность Москве и дальше намерен обсуждать возможности для облегчения «диалога между сторонами».

Напомним, накануне, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в Киевунамерен содействовать обмену России и Украины военнопленными, что намерен содействовать обмену России и Украины военнопленными.