Москва, 9 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Россия выполняет свои обязательства в рамках «зерновой сделки», заявил 9 марта глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Виталий Белоусов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом в Москве

По словам министра иностранных дел РФ, первая часть пакета включает безопасный экспорт зерна из портов Украины по Черному морю, а вторая — снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и удобрений.

«Мы, Российская Федерация, все свои обязательства в этой связи вместе с турецкими коллегами выполняем», — сказал Лавров, отметив, что вторая часть не выполняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что относительно «зерновой сделки» остаётся много вопросов. Москва будет добиваться её реализации.