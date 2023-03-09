Москва, 9 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Продолжение координации в рамках ОПЕК+ подтверждено Россией и Саудовской Аравией. Об этом 9 марта заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фархан Аль Саудом

«Подтвердили взаимную готовность дальнейшей координации действий в рамках ОПЕК+», — сказал он.

Также глава МИД России уточнил, что страны — участницы названного формата выполняют взятые на себя обязательства для обеспечения необходимого баланса и стабильности на рынке энергоносителей мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта расширение партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудил в ходе консультацией в Джакарте с госсекретарём (в ранге заместителя министра) МИД Королевства Камбоджа Кунг Пхоаком заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.