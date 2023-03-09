Вашингтон, 9 марта, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации по денацификации Украины, превращаются в «самый грандиозный просчет Запада», так как они не только не достигли результата, но и «пробудили» Россию. Об этом говорится в опубликованной 8 марта американской газетой The Epoch Times статье экономиста Патриции Адамс и обозревателя Лорэнса Соломона.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Санкции не поставили российскую экономику на колени, как многие предсказывали. Вместо этого пошатнулись экономики западных стран, их экономический рост практически прекратился», — говорится в статье.

Авторы указывают на то, что многие страны пострадали сразу от высоких темпов инфляции, дефицита энергии и спада экономики. Между тем, согласно прогнозу МВФ, в 2023 году рост экономики России будет больше, чем в Германии и Великобритании, а в 2024 году опередит показатели в США, Франции и большинства других западных государств.

В статье также говорится, что с Россией стали тесней сотрудничать Китай и Бразилия, чтобы противостоять США, а попытки «отменить» РФ привели к обратному эффекту. Кроме того, Запад не справляется с поставками боеприпасов Киеву, в то время как Москва, несмотря на санкции, лучше обеспечивает снабжение своих войск.

«Санкции разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре столкнется с последствиями», — пришли к выводу Адамс и Соломон.

Стоит отметить, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции создают сложности для России, но также делают её сильней. Он подчеркнул, что страны, которые вводят экономические ограничения, в первую очередь вредят себе.