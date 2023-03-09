Мелитополь, , 13:37 — REGNUM Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире «Россия 24», что сложность в обеспечении добровольческого батальона Судоплатова оружием связана с необходимостью смены его статуса.

Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова © РИА Новости

«Батальон был создан как мотострелковое подразделение, а чтобы у нас участвовала законно и эффективно артиллерия и танки, нам необходимо менять статус», — сказал Балицкий, отметив, что доложил об этой проблеме президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, добровольческий батальон имени Судоплатова создан по инициативе Евгения Балицкого. В октябре батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.