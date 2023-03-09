Генеральный директор МАГАТЭ Гросси призвал все стороны конфликта сконцентрироваться на защите ЗАЭС

Мелитополь, , 13:33 — REGNUM Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта взять на себя обязательство по защите Запорожской атомной электростанции.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я призываю всех, кто находится сегодня в этом зале и где-либо еще: мы должны взять на себя обязательства по защите и безопасности станции. И мы должны взять на себя обязательства сейчас», — обратился Гросси к Совета управляющих МАГАТЭ 9 марта.

Заявление генерального директора агентства сделано на фоне полного прекращения украинской стороной электроснабжения Запорожской АЭС. Напомним, 9 марта Украина отключила последнюю линию электропередач, питавшую электростанцию.

Ранее информацию о прекращении электроснабжения ЗАЭС украинской стороной подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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