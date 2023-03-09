Мелитополь, 9 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта взять на себя обязательство по защите Запорожской атомной электростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Я призываю всех, кто находится сегодня в этом зале и где-либо еще: мы должны взять на себя обязательства по защите и безопасности станции. И мы должны взять на себя обязательства сейчас», — обратился Гросси к Совету управляющих МАГАТЭ 9 марта.

Заявление генерального директора агентства сделано на фоне полного прекращения украинской стороной электроснабжения Запорожской АЭС. Напомним, 9 марта Украина отключила последнюю линию электропередачи, питавшую электростанцию.

Ранее информацию о прекращении электроснабжения ЗАЭС украинской стороной подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.