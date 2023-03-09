МАГАТЭ призвало участников конфликта выполнить обязательства по защите ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Гросси призвал все стороны конфликта сконцентрироваться на защите ЗАЭС
Мелитополь, 9 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта взять на себя обязательство по защите Запорожской атомной электростанции.
«Я призываю всех, кто находится сегодня в этом зале и где-либо еще: мы должны взять на себя обязательства по защите и безопасности станции. И мы должны взять на себя обязательства сейчас», — обратился Гросси к Совету управляющих МАГАТЭ 9 марта.
Заявление генерального директора агентства сделано на фоне полного прекращения украинской стороной электроснабжения Запорожской АЭС. Напомним, 9 марта Украина отключила последнюю линию электропередачи, питавшую электростанцию.
Ранее информацию о прекращении электроснабжения ЗАЭС украинской стороной подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.