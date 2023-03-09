Минобороны РФ показало занятый бойцами российских ВДВ в зоне СВО опорный пункт ВСУ

Москва, , 13:32 — REGNUM Видеозапись с опорного пункта вооружённых формирований Украины, взятого бойцами российских Воздушно-десантных войск во время его штурма в зоне спецоперации, опубликовало 9 марта Минобороны России.

Военнослужащие РФ Цитата из видео

На выложенных в интернет кадрах запечатлён взяты российскими десантниками опорный пункт ВСУ, который киевские военные покидали в спешке, бросив оружие и оставив там тела своих погибших сослуживцев.

Отмечается, что разведчики и расчёты беспилотников вскрыли хорошо укреплённые позиции украинских военных и передали эти координаты артиллеристам для нанесения огневого поражения.

Также указывается, что затем по вражеским позициям был нанесён массированный удар, а после этого их стали штурмовать подразделения российских десантников.

«Обороняющиеся подразделения ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены бросить свои позиции и отступить, в спешке бросая оружие и снаряжение западного производства, а также тела своих убитых сослуживцев», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в этот же день российские бойцы ВДВ взяли штурмом свыше пяти взводных опорных пунктов киевских войск, уничтожив в каждом из них по 15-20 украинских военных и взяв ещё двоих в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер ВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал».