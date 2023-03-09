Москва, 9 марта, 2023, 13:31 — ИА Регнум. С призывом установить новое правило написания слово «Холокост» выступил Российский еврейский конгресс. Слово нужно писать с большой буквы, заявили 9 марта в пресс-службе организации.

Холокост. Немецкий концлагерь

Обращение на эту тему организация направила в Орфографическую комиссию РАН и в Институт русского языка имени В. В. Виноградова. Предлагается «закрепить в русском языке написание слова «Холокост» с заглавной буквы как единственно допустимую орфографическую норму». Организация обращает внимание на то, что СМИ пишут слово «холокост» с маленькой буквы — согласно орфографическим правилам.

Конгресс пояснил, что холокост — это не синоним геноцида, а «совершенно определённое понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны». Слово обозначает конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа.

Напомним, преследование и массовое уничтожение евреев нацистами — Холокост — датируется 1930–1945 гг. Холокост является самым известным примером геноцида в XX веке.