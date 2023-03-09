Варшава, 9 марта, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Польша приступит к созданию хаба по обслуживанию предоставленных Украине танков Leopard, сообщил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в ходе брифинга 9 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

«Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или в скором времени поступят на Украину», — сказал Блащак, добавив, что хаб будет дислоцирован на предприятии «Бумар-Лабэнды» в Гливицах.

Накануне министр обороны Польши заявлял, что польский военно-промышленный комплекс полностью готов к производству запчастей, необходимых для обслуживания танков, уже поставленных в зону боевых действий.

Ранее в ходе брифинга Блащак отметил, что Украина уже получила в своё распоряжение десять основных боевых танков Leoaprd 2A4.