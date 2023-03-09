Киев, , 13:21 — REGNUM На передовую в Артёмовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике Украина отправляет неподготовленных новобранцев. Об этом в комментарии «Громадському» заявил боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Шульц.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он утверждает, что некоторых отправляют на фронт всего лишь после трёх дней подготовки в Харькове, где они отстреляли «по два рожка».

«Какого штурмовика можно сделать за три дня?» ― задаётся вопросом украинский военный.

По его словам, особенно большие потери именно среди таких бойцов.

При этом военный отметил более высокий уровень подготовки российских подразделений, которые сражаются в Артёмовске.

Как сообщало ИА REGNUM, ране один из украинских военных рассказал Agence France-Presse, что отряды Вооружённых сил Украины «маленькими группами» покидают город Артёмовск в ДНР. По его словам, ВСУ почти окружены. Он считает, что украинские войска потеряют населенный пункт.