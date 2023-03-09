МИД Китая: военный альянс AUKUS несёт в себе угрозу распространения ядерного оружия

Пекин, , 13:16 — REGNUM Трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) может стать источником угрозы распространения ядерного оружия. Об этом заявила 9 марта официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Представитель МИД КНР Мао Нин fmprc.gov.cn

«Китай считает, что сотрудничество между тремя странами [Австралией, Великобританией и США] представляет собой серьезный риск распространения ядерного оружия», — сказала представитель МИД КНР на брифинге

Мао Нин считает, что страны-участницы AUKUS имеют влияние на международную систему ядерного нераспространения и стимулируют гонку вооружений. Дипломат призвала членов военного альянса отказаться от «менталитета холодной войны» для поддержки мира и стабильности в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящих переговорах партнёров AUKUS в Калифорнии. Также сообщалось о запланированном на 13 марта визите премьер-министра Великобритании Риши Сунак в США для обсуждения в трёхстороннем порядке вопросов сотрудничества по линии партнерства AUKUS.