ГПК Белоруссии сообщили о более 560 грузовиках на границах республики со странами ЕС

Минск, , 13:15 — REGNUM В настоящее время на границе Белоруссии на выезд в страны Евросоюза скопилось свыше 560 грузовых автомобилей. Это следует из данных инфографики, опубликованных 9 марта белорусским Госпогранкомитетом (ГПК) в своём телеграм-канале.

Белорусская граница Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этой информации, по состоянию на 10:00 (совпадает с мск) на границе с Литвой скопилось в общей сложности 320 грузовиков в четырёх пунктах пропуска, на границе с Латвией — 40 грузовиков в одном пункте пропуска и на границе с Польшей — 200 грузовиков в одном пункте пропуска.

«Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 48% фур от нормы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прибыл с визитом в Белоруссию.