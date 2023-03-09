Песков прокомментировал доклад американской разведки о двустороннем сотрудничестве России и Китая

Москва, , 13:15 — REGNUM Информация разведки Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве России и Китая с целью «бросить вызов» США не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга 9 марта.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это неоднократно опровергалось из Пекина, поэтому это, опять же, такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в ежегодном отчете американского разведывательного сообщества о «мировых угрозах» Соединенным Штатам отмечалось, что всестороннее сотрудничество Китая с Россией может быть опасным для американского государства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках встречи с китайским коллегой Цинь Ганом на полях саммита G20 подчеркнул, что Россия согласовала с Китаем «далекоидущие планы развития двустороннего сотрудничества».

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