Мужчина убил состоятельного москвича и 3 месяца под видом родственника продавал его имущество

Москва, , 13:22 — REGNUM В Москве полиция расследует убийство 65-летнего мужчины с целью завладения его имуществом. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Мужчина пропал в июле 2022 года, а спустя несколько месяцев объявился неизвестный родственник, который пытался распродать имущество пропавшего.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование этой истории началось с обращения в полицию сотрудников Психоневрологического диспансера, расположенного в Головинском районе столицы. Медики сообщили в полицию о подозрительном мужчине, который пытался получить в учреждении документы на одного из пациентов, который стоит у них на учёте. Врачей насторожило, что обратившийся к ним человек не мог никак подтвердить родство с пациентом, но предъявил его документы. В разговоре мужчина упомянул, что занимается переоформлением имущества. В диспансере он собирался получить необходимые справки о диагнозах его владельца. Медикам показалось, что этот мужчина мог быть мошенником, и они сообщили об этом в полицию.

По заявлению врачей стали проводить проверку, оперативники попытались найти владельца документов, им был 65-летний Борис Пинягин. Но самого Пинягина найти не удалось. Соседи и участковый говорили, что москвич пропал еще летом, но никто не придал этому значения. Полицейские проверили обе его квартиры, но дверь никто не открыл. Номер телефона Бориса был заблокирован. Это показалось оперативникам странным, мужчину стали разыскивать, а медиков из психоневрологического диспансера попросили сообщить, если подозрительный мужчина с документами Пинягина объявится снова. Через некоторое время таинственного родственника задержали и привезли на допрос.

Поначалу он пытался убедить оперативников, что просто помогает своему знакомому оформить нужные документы. Но полицейские заметили, что задержанный путается в фактах и не может дать ответы на вопросы о местонахождении своего якобы родственника. Задержанного стали проверять и повторно допрашивать. В какой-то момент мужчина сознался, что несколько месяцев назад убил Бориса Пинягина, после чего стал распродавать его имущество и пытаться переоформить недвижимость.

«Задержанный дал показания о том, что в мае 2022 года пригласил своего 65-летнего знакомого в гаражный кооператив для покупки машины, где тяжелым предметом нанёс ему смертельные ранения. После этого забрал ключи от двух квартир, документы и денежные средства в размере 880 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина рассказал, что после убийства отправился в квартиру своей жертвы, откуда украл документы на 2 квартиры, 3 машиноместа, 2 дачных участка, а так же драгоценные украшения и пистолет. Позже он посетил и вторую квартиру Бориса Пинягина. Даже при наличии оригиналов документов на недвижимость, продать её было не так просто, нужно было оформить дополнительные справки и попытаться доказать недееспособность Пинягина, чтобы представлять его интересы. Это могло занять много времени, поэтому подозреваемый начал с более простых операций: снял деньги с банковской карты и продал автомобильные номера убитого.

«В мае 2022 в помещении МРЭО ГИБДД задержанный произвел незаконные действия по передаче права на государственные регистрационные знаки в количестве 3 пар, в результате чего получил денежные средства на сумму 350 000 рублей», — сообщил источник.

Также оперативникам удалось выяснить, что незадолго до задержания мужчина успел совершить ещё одно мошенничество. Он занял 650 000 рублей, а в залог оставил чужой автомобиль. Пока точно не известно, принадлежал ли это автомобиль убитому. По всем эпизодам сейчас проводятся проверки. Оперативники предполагают, что у мужчины были соучастники, которых он покрывает, их личности устанавливаются.

По результатам проверки на задержанного могут завести уголовные дела по нескольким статьям, в том числе 105 УК РФ «Убийство», 158 УК РФ «Кража», 159 УК РФ «Мошенничество», 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства» и 226 УК РФ Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

О погибшем известно то, что в 2016 году его автомобиль был задержан на в северо-западе Москвы за грубое нарушение ПДД. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню и применить табельное оружие, чтобы остановить Saab Бориса Пинягина. Свой поступок мужчина объяснил сильным стрессом, который испытывал после совершенного на него разбойного нападения. Борис в 2016 году заявил остановившим его полицейским, что боится преследования, которое организовали неизвестные после разбойного нападения.