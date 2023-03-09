Москвичка убила сожителя из-за «семейных разногласий» накануне 8 Марта
Накануне 8 Марта москвичка жестоко убила сожителя
Москва, 9 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. 49-летняя жительница Москвы убила 57-летнего сожителя. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
По данным пресс-службы, убийство произошло 7 марта на улице Маршала Савицкого. У погибшего зафиксированы множественные колото-резаные раны. Подозреваемая признала вину, ей предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
«В ходе допроса женщина сообщила следователю, что у них произошел конфликт во время распития спиртных напитков на почве семейных разногласий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемая ранее была судима за убийство. Следователи будут ходатайствовать об её заключении под стражу.