Москва, 9 марта, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Вдохновителем борьбы с иноагентами в Грузии выступает не Кремль, сообщил 9 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Комментируя заявление американского посольства о том, что Кремль якобы вдохновил Грузию принять закон об иноагентах, Песков заявил: «Ничего там Кремлём не вдохновлялось. Кремль здесь абсолютно ни при чём».

Он напомнил о том, что не в России, а в США на законодательном уровне впервые стали бороться с агентами других государств.

К тому же один из обсуждаемых грузинским парламентом вариантов законопроекта весьма «похож на аналогичный закон в США». Но Москва не имеет отношения ни к этому варианту, ни к альтернативному — более мягкому, добавил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ 8 марта напомнили о том, что в США с 1935 года действует закон об иноагентах (FARA), нацеленный на прозрачность деятельности в стране лиц, работающих на зарубежные правительства.