Песков заявил, что в Кремле не верят в версию о проукраинских организаторах диверсии на СП

Москва, , 13:02 — REGNUM Появившуюся в ряде СМИ Запада версию о том, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП) якобы был организован некими гражданами Украины, прокомментировал 9 марта в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Dmitry Golubovich/Global Look Press

Как отметил представитель Кремля, материалы на эту тему вышли в разных странах фактически синхронно, и «англосаксы», о причастности которых к этой диверсии Москва говорила сразу, имеют «много неловкостей» по этому поводу с Германией.

«Что касается проукраинского какого-то «Доктора Зло», который [якобы] это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мир», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на допуске российской стороны к расследованию теракта на трубопроводах, каковое должно быть быстрым и прозрачным.

«Мы по-прежнему продолжаем требовать быстрого, прозрачного расследования. Мы по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание <…> на какие-то второстепенные версии и гипотезы — [этого] тоже нельзя допускать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предположение о том, что якобы Россия причастна к диверсиям на «Северных потоках», является вбросом и не выдерживает никакой критики.