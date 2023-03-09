Представитель Кремля Песков не верит в причастность Украины к взрыву «Северных потоков»

Москва, , 13:20 — REGNUM Гражданам России в Грузии важно воздержаться от пребывания в районах беспорядков, быть осторожными, призвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы СМИ 9 марта. По его словам, Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, «ничего Кремлем не вдохновлялось». Также представитель Кремля прокомментировал ряд других актуальных тем, в частности, тиражируемую в зарубежной прессе версию о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков».

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Что касается какого-то проукраинского «доктора Зло», который все это организовал, то с трудом в это верится», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «слишком уж была сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире». Также Песков назвал абсурдной гипотезу, что за подрывами на Северном потоке стоит РФ: «Сейчас где бы что бы не происходило в первую обвиняют Россию». По его словам, Кремль продолжает требовать быстрого прозрачного расследования.

Массовые беспорядки в Грузии начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. По итогам акций, состоявшихся 7–8 марта возле парламента, задержали 133 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал журналистов о работе российского президента Владимира Путина 9 марта. По его словам, российский лидер будет находится к Кремле, заслушает доклад главы Росфинмониторинга, а поздно вечером проведёт телефонные переговоры с абонентом за рубежом. Контакты Путина с Генсеком ООН Антониу Гутерришем пока не планируются.