Москва, 9 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Относительно «зерновой сделки» остаётся ещё много вопросов. Москва будет добиваться её корректной реализации. Об этом 9 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда всё-таки идёт большая часть зерна», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что вопросы остаются и по второй части договоренностей, которые «хорошо известны всем».

«Там есть определённое движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение в рамках так называемой зерновой сделки действует до 18 марта. О необходимости его продления на последующий срок заявил в ходе встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что ООН считает экспорт удобрений и зерна из России и с Украины ключевым для продовольственной безопасности в мире и цен на продукты питания, и уточнил, что в рамках этой инициативы из контролируемых Киевом портов на Украине было вывезено 23 млн тонн зерна.