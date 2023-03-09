Варшава, 9 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Польша передала Украине очередную партию основных боевых танков Leopard 2А4. Об этом в четверг, 9 марта, в беседе с журналистами сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Axel Heimken/Global Look Press Танки

«Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4 Украине», — сказал Блащак.

Отметим, что передача танков для ВСУ осуществляется Польшей в рамках соответствующей коалиции, созданной совместно с министром обороны Федеративной Республики Германии Борисом Писториусом, что ранее подтвердил глава министерства национальной обороны Польши.

Накануне Блащак также заявлял о готовности польской оборонной промышленности начать производство запчастей, необходимых для ремонта или обслуживания переданных Украине танков Leopard.