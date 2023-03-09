Пенза, 9 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В Пензе утром 9 марта обрушилась часть стены фасада торгового центра «Гостиный двор», разместившегося в здании XIX века. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

gost-dvor58.ru Торговый центр «Гостиный двор» в Пензе.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации здания», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, с фасада ТЦ упала часть кирпичной кладки и рекламные щиты. Всё это попадало на тротуар.

Данных о пострадавших нет. В одном из магазинов временно оказался заблокирован работник.