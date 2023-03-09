Донецк, 9 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. После взятия города Артёмовска российским вооружённым силам придётся выбирать между двумя расходящимися линиями продвижения, сообщило 8 марта испанское издание La Razón со ссылкой на доклад вашингтонского аналитического центра «Институт изучения войны» (ISW).

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

ВС России могут попытаться либо продвинуться на запад по дороге T0504 в направлении города Константиновка в 20 км от Артёмовска или на северо-запад по дороге E40 в направлении агломерации Славянск — Краматорск, примерно в 40 км к северо-западу от Артёмовска, считают американские военные аналитики (перевод ИА REGNUM).

Эти два потенциальных направления наступления не дополняют друг друга, «и российским силам, скорее всего, придется отдавать предпочтение одному из них, чтобы иметь шансы на успех».

Параллельно украинские войска сильно укрепили эти два маршрута, которые снабжаются многочисленными наземными линиями связи (GLOC), проходящими глубоко в украинском тылу, и любая попытка России продвинуться по этим дорогам «может обойтись очень дорого», передает испанское издание мнение экспертов ISW.

ИА REGNUM Карта возможных ударов ВС РФ

La Razón также ссылается на предположение западных экспертов: Украина тратит свои элитные кадры и дефицитную технику в основном на российские штурмовые отряды, действующие в районе Артёмовска. По мнению аналитиков, такая ситуация невыгодна Украине с точки зрения личного состава. «Украинская разведка поддержала оценку ISW о том, что российские силы вблизи Бахмута (украинское наименование Артёмовска) недавно изменили тактику и привлекли к боевым операциям более подготовленные спецподразделения и обычные воинские соединения», — отмечает La Razón.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил вероятность перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни. При этом он усомнился в том, что освобождение Артёмовска российскими войсками станет переломным моментом в боевых действиях.

Ранее ИА REGNUM анализировало — как следует расценивать заявление о решении военного руководства Украины удерживать Артёмовск, которое было обнародовано по итогам заседания ставки с участием президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.