Россиянин накануне 8 Марта опубликовал интимные фото любовницы за то, что она вернулась к мужу

Москва, , 12:55 — REGNUM Любовник начал шантажировать москвичку перед 8 марта, угрожая выложить ее интимные снимки в интернет. Сообщил ИА REGNUM источник. Мужчине не понравилось, что его бросили, поэтому он требовал денежную компенсацию за отношения. Теперь ему грозит сразу два уголовных дела.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне 8 марта в полицию одного из районов столицы обратилась 43-летняя Светлана (имя изменено). Женщина рассказала, что её бывший любовник перед самым праздником распространил в социальных сетях её обнаженные фотографии. Женщина считает, что таким образом мужчина решил отомстить ей за разрыв и испортить 8 Марта.

Светлана объяснила, что осенью прошлого года ушла от мужа, встретила 57-летнего Игоря (имя изменено) и уехала к нему в Волгоградскую область. Некоторое время они прожили вместе. Но потом Светлана решила вернуться в Москву к супругу. Но Игорь отпускать женщину не хотел, он просил её вернуться обратно, а получив отказ, стал шантажировать.

«По словам заявительницы, 57-летний гражданин сделал интимные фотографии потерпевшей без её ведома, а затем угрожал их распространением среди её родственников и знакомых. Мужчина требовал перевести ему денежные средства, но заявительница отказала. После этого подозреваемый зарегистрировал несколько аккаунтов в социальной сети, опубликовал фото и направил эти фотографии мужу заявительницы», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины проводится проверка. По её результатам на мужчину могут возбудить сразу 2 уголовных дела, по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и по статье 163 УК РФ «Вымогательство».