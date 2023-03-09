Москва, 9 марта, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Любовник начал шантажировать москвичку перед 8 Марта, угрожая выложить ее интимные снимки в интернет, сообщил ИА REGNUM источник. Мужчине не понравилось, что его бросили, поэтому он требовал денежную компенсацию за отношения. Теперь ему грозит сразу два уголовных дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Накануне 8 Марта в полицию одного из районов столицы обратилась 43-летняя Светлана (имя изменено). Женщина рассказала, что её бывший любовник перед самым праздником распространил в социальных сетях её обнаженные фотографии. Женщина считает, что таким образом мужчина решил отомстить ей за разрыв и испортить 8 Марта.

Светлана объяснила, что осенью прошлого года ушла от мужа, встретила 57-летнего Игоря (имя изменено) и уехала к нему в Волгоградскую область. Некоторое время они прожили вместе. Но потом Светлана решила вернуться в Москву к супругу. Но Игорь отпускать женщину не хотел, он просил её вернуться обратно, а получив отказ, стал шантажировать.

«По словам заявительницы, 57-летний гражданин сделал интимные фотографии потерпевшей без её ведома, а затем угрожал их распространением среди её родственников и знакомых. Мужчина требовал перевести ему денежные средства, но заявительница отказала. После этого подозреваемый зарегистрировал несколько аккаунтов в социальной сети, опубликовал фото и направил эти фотографии мужу заявительницы», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины проводится проверка. По её результатам на мужчину могут возбудить сразу два уголовных дела: по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).