Песков заявил, что у Путина запланирован международный телефонный разговор

Москва, , 12:50 — REGNUM Телефонные переговоры с абонентом за рубежом состоятся у президента РФ Владимира Путина поздно вечером 9 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Комментируя планы президента на 9 марта, Песков отметил, что глава государства будет находиться в Кремле. В середине дня он заслушает доклад главы Росфинмониторинга.

Больше публичных мероприятий на сегодня у президента не запланировано.

Напомним, накануне, 8 марта, Путин вручал в Кремле государственные награды женщинам — представительницам различных профессий, в том числе участницам спецоперации.

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