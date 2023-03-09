Песков: вечером у Путина состоится международный телефонный разговор
Песков заявил, что у Путина запланирован международный телефонный разговор
Москва, 9 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Телефонные переговоры с абонентом за рубежом состоятся у президента РФ Владимира Путина поздно вечером 9 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин говорит по телефону
Комментируя планы президента на 9 марта, Песков отметил, что глава государства будет находиться в Кремле. В середине дня он заслушает доклад главы Росфинмониторинга.
Больше публичных мероприятий на сегодня у президента не запланировано.
Напомним, накануне, 8 марта, Путин вручал в Кремле государственные награды женщинам — представительницам различных профессий, в том числе участницам спецоперации.