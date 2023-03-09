Пойманный в Индии голубь оказался оснащён необычной аппаратурой и текстом на неизвестном языке

Нью-Дели, , 12:46 — REGNUM Рыбак индийского траулера в время работы в Бенгальском заливе поймал севшего на судно голубя, оснащённого необычной аппаратурой. Об этом 9 марта сообщает издание Ani, ссылаясь на пресс-службу полиции штата Одиши (Индия).

Голубь Louis_Parkerson

По данным ведомства, оборудование было прикреплено к лапам птицы. Предположительно, это видеокамера и микрочип. Кроме того, на крыльях голубя обнаружили надпись на неизвестном языке. В полиции подозревают, что птицу использовали для шпионажа.

«Мы представим голубя со всеми материалами эксперту по кибербезопасности, чтобы выяснить правду», — сообщили журналистам в полиции.

Как сообщил изданию поймавший птицу рыбак, голубь сел на траулер, когда судно стояло на якоре в 35 км от берега.

Напомним, в феврале 2023 года в Индии начали проводить расследование появления неизвестного воздушного шара над принадлежащими стране Андаманскими и Никобарскими островами около года назад. Это было решено сделать на фоне скандала со сбитым над США китайским аэростатом.