В Индии рыбак поймал голубя со странным оборудованием на лапах
Нью-Дели, 9 марта 2023, 12:46 — REGNUM Рыбак индийского траулера в время работы в Бенгальском заливе поймал севшего на судно голубя, оснащённого необычной аппаратурой. Об этом 9 марта сообщает издание Ani, ссылаясь на пресс-службу полиции штата Одиши (Индия).
По данным ведомства, оборудование было прикреплено к лапам птицы. Предположительно, это видеокамера и микрочип. Кроме того, на крыльях голубя обнаружили надпись на неизвестном языке. В полиции подозревают, что птицу использовали для шпионажа.
«Мы представим голубя со всеми материалами эксперту по кибербезопасности, чтобы выяснить правду», — сообщили журналистам в полиции.
Как сообщил изданию поймавший птицу рыбак, голубь сел на траулер, когда судно стояло на якоре в 35 км от берега.
Напомним, в феврале 2023 года в Индии начали проводить расследование появления неизвестного воздушного шара над принадлежащими стране Андаманскими и Никобарскими островами около года назад. Это было решено сделать на фоне скандала со сбитым над США китайским аэростатом.