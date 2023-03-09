Чита, 9 марта, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Власти Забайкалья развернули пункты временного размещения для жильцов поврежденного при взрыве газа дома в Чите. Людей поселят в пункты, организованные на спортивной базе «Берёзка» и в школе № 14. Об этом сообщили 9 марта в правительстве Забайкальского края.

Цитата из видео с канала: ГТРК Чита Взрыв газа в жилом доме в Чите

Уточняется, что до 15 человек сможет принять спортбаза, ещё около 50 человек готовы разместить в школе № 14.

«Матрасы, подушки, раскладушки, средства гигиены — этим вопросом сейчас занимаемся. Автобус для перевозки людей у нас стоит неподалёку», — заявил глава Ингодинского района Читы Михаил Шибаев.

В пункты временного размещения могут переселиться жильцы двух разрушенных подъездов на время, пока им не будет предоставлено постоянное жилье. Вопрос о допуске в квартиры жильцов остальных двух подъездов решается, оценивается состояние конструкций дома.

Напомним, взрыв газа произошел 9 марта в жилом многоэтажном доме в Чите. В результате ЧП обрушились два этажа.

«В результате взрыва были спасены 13 человек. Из них трое детей, один ребёнок травмирован, передан в скорую медицинскую помощь», — сказано в сообщении МЧС.