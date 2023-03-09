Париж, 9 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Французский политик, лидер партии «Национальное объединение», Марин Ле Пен призвала остановить поставки наступательных вооружений Киеву, сообщает 9 марта France Inter.

Кристина Афанасьева/РИА Новости Французский политик Марин Ле Пен

По её словам, Украина не сможет выиграть без вступления в конфликт НАТО, а это уже будет означать мировую войну. Французский политик подчеркнула, что поставки наступательных вооружений Киеву её очень тревожат.

«Если мы продолжим поставлять вооружения — которых у нас, кстати, и нет — Украине <…> пред нами «столетняя война», — сказала Ле Пен.

Лидер французской партии добавила, что Париж должен способствовать поиску мирного решения конфликта на Украине и взять на себя инициативу по организации мирной конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен выступила против поставки танков Киеву.