МИД КНР призвал США подумать о себе, прежде чем критиковать другие страны
Пекин, 9 марта 2023, 12:31 — REGNUM Такой «вооружённой до зубов» военной державе, как США стоит в первую очередь подумать о себе, прежде чем подвергать критике другие страны. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Мы считаем, что, прежде чем критиковать другие страны, Соединенным Штатам, как вооружённой до зубов военной державе, следует поразмышлять, что они могут и должны сделать», — сказала она, комментируя доклад американской разведки о наращивании Китаем ядерных возможностей.
Также Мао Нин призвала США пойти на встречу Китаю, вернув двусторонние отношения в нормальное русло, так как это пойдёт на пользу, как обеим странам, так и всему остальному миру.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что США должны выполнять обещания, которые дало американское руководство, заверив, что не будет поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня, и исключить любые официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем.