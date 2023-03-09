МИД КНР призвал «вооружённых до зубов» США поразмышлять о себе, прежде чем критиковать другие страны

Пекин, , 12:31 — REGNUM Такой «вооружённой до зубов» военной державе, как США стоит в первую очередь подумать о себе, прежде чем подвергать критике другие страны. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что, прежде чем критиковать другие страны, Соединенным Штатам, как вооружённой до зубов военной державе, следует поразмышлять, что они могут и должны сделать», — сказала она, комментируя доклад американской разведки о наращивании Китаем ядерных возможностей.

Также Мао Нин призвала США пойти на встречу Китаю, вернув двусторонние отношения в нормальное русло, так как это пойдёт на пользу, как обеим странам, так и всему остальному миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что США должны выполнять обещания, которые дало американское руководство, заверив, что не будет поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня, и исключить любые официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем.