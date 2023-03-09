Пекин, 9 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Такой «вооружённой до зубов» военной державе, как США, стоит в первую очередь подумать о себе, прежде чем подвергать критике другие страны. Об этом 9 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы считаем, что, прежде чем критиковать другие страны, Соединенным Штатам, как вооружённой до зубов военной державе, следует поразмышлять, что они могут и должны сделать», — сказала она, комментируя доклад американской разведки о наращивании Китаем ядерных возможностей.

Также Мао Нин призвала США пойти навстречу Китаю, вернув двусторонние отношения в нормальное русло, так как это пойдёт на пользу, как обеим странам, так и всему остальному миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что США должны выполнять обещания, которые дало американское руководство, заверив, что не будет поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня, и исключить любые официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем.